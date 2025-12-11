Arjantin'de bulunan 230 milyon yıllık dinozor fosili bilim dünyasını şaşırttı

Arjantin'in kuzeybatısında yer alan And Dağları'nda yapılan kazılarda, dünyanın en eski dinozor türlerinden biri olan Huayracursor jaguensis'in fosil kalıntıları ortaya çıkarıldı. CONICET araştırma ajansı tarafından Çarşamba günü kamuoyuna duyurulan bu önemli keşif, paleontoloji alanında yeni kapılar açmaya hazırlanıyor. Deniz seviyesinden 3.000 metre yükseklikte gerçekleştirilen bu arkeolojik çalışma, milyonlarca yıl önceki yaşamın izlerini günümüze taşıdı.

Neredeyse eksiksiz iskeletin bulunması bilim insanlarını şaşırttı

Enstitü tarafından yönetilen paleontoloji ekibi, Huayracursor jaguensis'in iskeletinin büyük bir bölümünü sağlam bir durumda bulabilmeyi başardı. Dinozorun kafatasının önemli bir kısmı, kuyruğa kadar uzanan tamamen bozulmamış bir omurga sütunu ve neredeyse hiç hasar görmemiş ön ve arka uzuvları keşfedildi. Bu tür buluntular, paleontoloji tarihinde oldukça nadir görülen ve değerli örneklerdir. Fosillerin bu kadar iyi korunmuş olması, araştırmacılara antik dinozor türünün anatomisi hakkında detaylı bilgi sağlama imkanı verdi.

Triyas döneminin sonu, dinozorların ilk çağı

Araştırma ekibinin başında yer alan Agustin Martinelli, Huayracursor jaguensis'in yaklaşık 230 ile 225 milyon yıl önce Dünya'da yaşadığını belirtmiştir. Bu zaman dilimi, ilk dinozorların ve memelilerin atalarının ortaya çıkmaya başladığı Triyas döneminin son evresine denk gelmektedir. Dinozorun bu dönemde yaşamış olması, dinazor tarihi açısından son derece önemli bir konumdadır. Triyas dönemi, hayat ağacının en kritik dallanmalarının gerçekleştiği bir dönem olarak bilinmektedir ve bu dönemdeki türlerin incelenmesi, modern hayvanların kökenini anlamamıza yardımcı olmaktadır.

Keşif, prestijli Nature dergisinde yayınlanmış olup, araştırmacılar bu buluntunun bilimsel çalışmalarına önemli katkılar sağlayabileceğini vurgulamışlardır. Dinozorun bu kadar eski bir dönemde yaşamış olması, türün anlamlandırılması açısından özel bir yere sahip olduğunu göstermektedir.

Uzun boyunlu devlerin küçük atası

Huayracursor jaguensis, uzun boyunlu otçul dinozorların bir soyunun parçası olmasına rağmen, bu tür dinozorların modern temsilcilerinden çok daha küçüktü. Araştırmacılar tarafından yapılan hesaplamalara göre, yetişkin bir Huayracursor jaguensis'in vücut uzunluğu yalnızca yaklaşık iki metre civarında idi. Ağırlığı ise sadece 18 kilogram, yani 40 pound kadar olduğu tahmin edilmektedir. Bu boyutlar, daha sonraki dönemlerde yaşamış olan uzun boyunlu dinozorların devasa ölçüleriyle karşılaştırıldığında, büyüme sürecinin ne kadar dramatik olduğunu göstermektedir.

Dinozorun bu kadar küçük olması, onun erken dönem dinozorlarının karakteristik özelliklerini taşıdığını ve daha sonra gelen türlerin atası olabileceğini düşündürmektedir. Paleontoloji ekibi, bu tür dinozorların zaman içinde nasıl büyüdüğünü anlamak için Huayracursor jaguensis'in detaylı incelemesini sürdürmektedir.

Bu önemli keşif, Arjantin'in paleontolojik açıdan ne kadar zengin bir coğrafya olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. And Dağları'nda yapılan bu tür araştırmalar, insanlığın antik dünya hakkındaki bilgisini genişletmeye katkı sağlamaya devam etmektedir.