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Dünya

Arjantin'de Çanakkale Deniz Zaferi programı düzenlendi

Arjantin'de, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ile 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümleri vesilesiyle etkinlik düzenlendi.

AA18 Mart 2023 Cumartesi 06:15 - Güncelleme:
Arjantin'de Çanakkale Deniz Zaferi programı düzenlendi
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Başkent Buenos Aires'teki Yunus Emre Enstitüsü'nde yapılan törende Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yılı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü organize edildi.

Etkinlikte, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler ve şehitler için dualar okundu.

Arjantin Milli Marşı ve İstiklal Marşı, Buenos Aires'teki Türkiye Cumhuriyeti İlkokul öğrencileri tarafından seslendirildi.

Burada konuşan Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Ömür Budak, iki önemli tarihi anmak için toplandıklarını ancak yıkıcı depremlerde hayatını kaybeden insanları da unutmadıklarını belirtti.

Budak, "Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşında ecdadımızın sergilediği kahramanca fedakarlıklar bizlere örnek oluyor, güç veriyor. Depremin yaralarını sararak zorlukların üstesinden geleceğiz." ifadesini kullandı.

İtilaf Devletlerinin İstanbul'a ulaşmak için başlattıkları Gelibolu seferinin tarihin bir dönüm noktası olduğunu anımsatan Budak, "Bu zafer Türk halkının yüreğindeki umut ateşini yakarak, Kurtuluş Savaşı'nın ve Cumhuriyetimizin ilanının temelini oluşturmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale'de komutan olarak ün kazandıktan sonra 1919'da Kurtulaş Savaşını başlattı." dedi.

Budak, 12 Mart 1921'de, TBMM'de Mehmet Akif Ersoy'un etkileyici şiirinin İstiklal Marşı olarak kabul edildiğini hatırlatarak, İstiklal Marşı'nın olumsuz durumlarda dahi umuda olan inancın ifadesi olduğunu söyledi.

Deprem felaketinin ardından Arjantin halkının bağışları sonucunda dört hava kargo uçağı sevkiyatının yapıldığını kaydeden Budak, Arjantin halkına ve arama-kurtarma ekibine kahramanca çabaları nedeniyle teşekkür etti.

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