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Dünya

Arjantin'de halk sandık başına gidiyor

Arjantin'de seçmenler, yeni devlet başkanı, başkan yardımcısı, 24 senatör ve 130 milletvekilini belirlemek için sandık başına gitti.

AA22 Ekim 2023 Pazar 14:26 - Güncelleme:
Arjantin'de halk sandık başına gidiyor
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Ülkede kurulan 108 binden fazla sandıkta yaklaşık 35 milyon seçmen, yerel saatte 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi yerel saatle 18.00'e kadar sürecek.

Devlet başkanlığı için 5 aday arasından ön seçimlerde en yüksek oy alan Özgürlük Gelişimi (La Libertad Avanza) partisinin adayı ve aşırı sağcı Javier Milei, sandıkta favori olarak dikkati çekiyor.

İktidarda olan "Peronist" ittifakı ve mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa ile ana muhalefet ittifakının adayı Patricia Bullrich de kazanması muhtemel adaylar arasında geçiyor.

Ülkede oy kullanımı 18-70 yaş arasında zorunlu kabul ediliyor.

ANKETLER, MİLEİ'Yİ İŞARET EDİYOR

Arjantin'de genel seçimlerden önce yapılan anketler, Milei'nin ilk turda kazanacağına işaret ediyor.

Milei'nin oy ortalaması yüzde 34,6 olarak görünürken, Massa yüzde 30,4, Bullrich ise yüzde 26,1 olarak gösteriliyor.

Ülkedeki seçim yasasına göre, bir adayın devlet başkanı seçilebilmesi için ilk turda geçerli oyların yüzde 45'ini alması ya da en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor.

Ülkede 13 Ağustos'ta düzenlenen ön seçimlerde Milei, oyların yüzde 30'unu alırken, Bullrich, yüzde 28, Peronist ittifakı adayı Massa ise yüzde 27'sini almıştı.

Adaylar, seçimi kesin olarak kazanmak için gereken oylara ulaşamazsa, 19 Kasım'da ikinci tur düzenlenecek.

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