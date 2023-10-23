İSTANBUL 26°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2023 Pazartesi / 9 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0394
  • EURO
    29,7003
  • ALTIN
    1779.04
  • BIST100
    7510.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Arjantin'de hiçbir aday yeterli oy oranına ulaşamadı
Dünya

Arjantin'de hiçbir aday yeterli oy oranına ulaşamadı

Arjantin'de düzenlenen genel seçimlerde hiçbir adayın yeterli oy oranına ulaşamaması nedeniyle devlet başkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 06:43 - Güncelleme:
Arjantin'de hiçbir aday yeterli oy oranına ulaşamadı
ABONE OL

Sandıkların yüzde 90'dan fazlasının açıldığı seçimlerin ilk sonuçlarına göre, Vatan için Birlik (Union por la Patria) ve aynı zamanda iktidardaki "Peronist" ittifakı adayı mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa, yüzde 36,26 ile ilk turu önde tamamladı.

Ülkede 13 Ağustos'ta düzenlenen ön seçimlerde en yüksek oyu alan Özgürlük Gelişimi (La Libertad Avanza) partisinin adayı ve aşırı sağcı Javier Milei ise yüzde 30,20 ile ikinci sırayı aldı.

Değişim İçin Beraber Koalisyonu Lideri ana muhalefet ittifakının adayı Patricia Bullrich, yüzde 23,81 ile sıralamada 3'üncü oldu.

Vatanımız İçin Yapalım Partisi adayı Cordoba Eyaleti Valisi Juan Schiarett, yüzde 7,04 ve Sol ve İşçi Cephesi adayı aktivist Myriam Bregman ise yüzde 2,66 ile sıralamayı takip etti.

Böylece devlet başkanlığı seçiminde kazanan adayın, 19 Kasım'da yapılacak ikinci tur seçimiyle belirlenmesi kesinleşti.

Sandık katılım oranın yüzde 74 olduğu ve sürecin sağlıklı şekilde işlediği bilgisi paylaşıldı.

Arjantin'de seçmenler, yeni devlet başkanı, başkan yardımcısı, 24 senatör ve 130 milletvekilini belirlemek için sandık başına gitmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.