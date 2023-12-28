İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2023 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,3907
  • EURO
    32,7242
  • ALTIN
    1962.75
  • BIST100
    7260.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Arjantin'de hükümete protesto! Binlerce kişi toplandı
Dünya

Arjantin'de hükümete protesto! Binlerce kişi toplandı

Arjantin'de, bir araya gelen binlerce kişi, Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin yeni ekonomi politikasını protesto etti.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 01:04 - Güncelleme:
Arjantin'de hükümete protesto! Binlerce kişi toplandı
ABONE OL

Başkent Buenos Aires'te, Genel İş Konfederasyonu (CGT) çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi, Milei hükümetinin ekonomi politikasını ve kuralsızlaştırma kararnamesine tepki gösterdi.

Anayasa Mahkemesi Sarayı önünde gazetecilere açıklamada bulunan İşçi Sendikası Genel Sekreteri Gerardo Martinez, kuralsızlaştırma kararnamesine karşı olduklarını belirterek, "Başkan Milei'nin meşruiyetini sorgulamıyoruz ancak onun güçler ayrılığına saygı duymasını istiyoruz. İşçiler anayasal haklarını savunuyor." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Milei'nin, ekonomide köklü değişimler vadettiği kuralsızlaştırma kararnamesinin anayasaya aykırı olduğunu savunan CGT, Kongre'nin bu karara karşı gelmesi gerektiğini belirtti.

CGT, hükümetin ekonomide önemli bir düzenleme yaparken, iş adamları ve sendikalardan oluşan 3'lü bir diyalog masası oluşturması gerektiğine işaret etti.

Sendikaların iddiasına göre kararname kapsamında, grev hakkı sınırlandırılıyor, iş sözleşmeleri ve kıdem tazminatı sistemi değişiyor, çalışma kuralları yeniden tanımlanıyor, kamu şirketlerinin özelleştirilmesinin önü açılıyor, yıllık enflasyonun yüzde 160'ı aştığı durumlarda tüketicileri fiyat artışı karşısında koruyan yasa da yükümlülükten kalkıyor.

Hükümet, yakın zamanda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 5'ine denk gelen ve devlet harcamalarını yüzde 5 oranında kısmayı amaçlayan 7 bin kamu çalışanının sözleşmesini kararname ile feshetmişti.

MİLEİ, RADİKAL KARARLAR ALACAĞINI DUYURMUŞTU

Devlet Başkanı Milei, daha önceki açıklamalarında, ülkenin ekonomik anlamda "zor" bir dönemden geçtiğini belirtmiş ve radikal kararlar alınacağını duyurmuştu.

Kamu harcamalarını ısrarla kısacağını vurgulayan Milei, sosyal destek harcamalarını azaltacağını ve zarar eden kamu kuruluşlarının özelleştirileceğini bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.