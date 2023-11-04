Arjantin'de İsrail protestosu

Başkent Buenos Aires'teki Plaza del Congreso'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail bombardımanı sonucu öldürülen kadınlara ve çocuklara dikkati çekti.

Aralarında Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Perez Esquivel'in de bulunduğu gruptakiler, "Soykırımı durdurun", "Yaşasın Filistin" pankartları taşıdı.

Protestocular, İsrail saldırılarına karşı tepkisiz kalan ABD, Fransa ve İngiltere'ye tepki gösterdi.

Gösteriye, Barış ve Adalet Servisi, İslam Merkezi, Plazo de Mayo Anneleri Derneği, Arjantin-Filistin Kuruluşları Federasyonu, Arjantin ve Özerk İşçi Sendikası (CTA-A), İnsan Hakları Daimi Meclisi, Filistin Halkıya Dayanışma Komitesi üyeleri ile Hakikat ve Adalet temsilcileri de destek verdi.

CTA-A Genel Sekreteri Hugo Godoy, İsrail'in saldırılarını kınayarak İsrail'in Filistin halkına yönelik sürdürdüğü katliamın durdurulmasını istedi.

