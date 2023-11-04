İSTANBUL 29°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2023 Cumartesi / 21 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3832
  • EURO
    30,5348
  • ALTIN
    1818.47
  • BIST100
    7705.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Arjantin'de İsrail protestosu

Arjantin'de bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını protesto etti.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 06:59 - Güncelleme:
Arjantin'de İsrail protestosu
ABONE OL

Başkent Buenos Aires'teki Plaza del Congreso'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail bombardımanı sonucu öldürülen kadınlara ve çocuklara dikkati çekti.

Aralarında Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Perez Esquivel'in de bulunduğu gruptakiler, "Soykırımı durdurun", "Yaşasın Filistin" pankartları taşıdı.

Protestocular, İsrail saldırılarına karşı tepkisiz kalan ABD, Fransa ve İngiltere'ye tepki gösterdi.

Gösteriye, Barış ve Adalet Servisi, İslam Merkezi, Plazo de Mayo Anneleri Derneği, Arjantin-Filistin Kuruluşları Federasyonu, Arjantin ve Özerk İşçi Sendikası (CTA-A), İnsan Hakları Daimi Meclisi, Filistin Halkıya Dayanışma Komitesi üyeleri ile Hakikat ve Adalet temsilcileri de destek verdi.

CTA-A Genel Sekreteri Hugo Godoy, İsrail'in saldırılarını kınayarak İsrail'in Filistin halkına yönelik sürdürdüğü katliamın durdurulmasını istedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.