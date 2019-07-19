29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6335
  • 6,3494
  • 259.578
  • 101566
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Arjantin'de kaybolan denizaltının batma nedeni belli oldu

Atlantik Okyanusu’nda 44 kişilik mürettebata mezar olan Arjantin denizaltısının, bataryadaki kısa devre ile çıkan yangın ve ardından meydana gelen patlama ile battığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Arjantin’de donanmanın Kasım 2017 batan ve enkazına ancak bir yıl sonra ulaşılabilen denizaltısı ARA San Juan hakkında hazırlanan komisyon raporu Ulusal Kongre’ye sunuldu.

Batış nedeni olarak, su alan 3 numaralı bataryada oluşan kısa devrenin sebep olduğu yangın ve akabinde meydana gelen patlamanın gösterildiği ARA San Juan Araştırma Komisyonu raporunda denizaltının ayrıca yangın ihbarından 11 saat sonra battığı bilgisi paylaşıldı.

-TEDBİRSİZLİK, CİDDİYETSİZLİK VE İHMAL

Komisyon Başkanı Jose Ojeda’nın denizaltının batmasında tek bir kişinin sorumlu olmadığı ve bütün emir komuta zincirinin yeteri kadar tedbirli davranmadığına yönelik eleştirilere işaret ederken, yangınla ortaya çıkan acil durumun iyi bir şekilde yönetilemediği vurgulandı.

Deniz Kuvvetlerinin ARA San Juan’dan gelen yangın ihbarını ciddiye almadıklarına değinilen raporda, bu durumun yangın için gerekli desteğin sağlıklı bir şekilde verilmesinin önüne geçtiği ifade edildi.

- ELEŞTİRİLER MACRİ’YE KADAR UZANDI

Raporda ayrıca Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri de “Başkomutan” sıfatından ötürü eleştirilerin hedefi oldu.

Denizaltının batmasıyla yeteri kadar ilgilenmemekle suçlanan Macri, Savunma Bakanı Oscar Aguad’ı görevden almaması nedeniyle de eleştirildi.

- ARA SAN JUAN'IN BATMASI

Ülkenin güney ucundaki Ushuaia Limanı'ndan kuzeydeki Mar del Plata'daki üssüne dönen ARA San Juan’dan 14 Kasım 2017 gecesi yangın çıkmıştı.

Denizaltı ertesi gün yangına sebep olan bataryanın denenmesi için 40 metre derine indirilmek istenmiş ve bu sırada batarak 44 mürettebata mezar olmuştu.

Arjantin donanmasına 1983’te katılan Alman yapımı dizel elektrikli denizaltı ARA San Juan, 18 ülkeden 4 binden fazla personelle yapılan çalışmalar sonucu kazadan bir yıl sonra Kasım 2018’de bulunmuştu.

Başkan Erdoğan´dan anlamlı 15 Temmuz paylaşımı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

'Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasında 4'ü çocuk 7 vatandaş kayıp'

'Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasında 4'ü çocuk 7 vatandaş kayıp'

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

'Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdük'

'Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdük'

Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu

Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu

Düzce Valisi Dağlı: 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi

Düzce Valisi Dağlı: 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi

Meteoroloji uyardı: 11 ilde çok kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji uyardı: 11 ilde çok kuvvetli sağanak geliyor
 

POPÜLER HABERLER

Rusya Tor-M2DT hava savunma füzesini test etti

Rusya Tor-M2DT hava savunma füzesini test etti

Kraliçe için üst düzey şef aranıyor

Kraliçe için üst düzey şef aranıyor

2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak? 2019 üniversite taban puanları!

2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak? 2019 üniversite taban puanları!

Gerçek olduğuna inanamayacağınız fotoğraflar

Gerçek olduğuna inanamayacağınız fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA