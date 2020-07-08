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Dünya

Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19'dan 62 can kaybı

Arjantin'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 62 kişi hayatını kaybetti.

AA08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:48 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:49
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Arjantin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 62 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 1644'e yükseldi.

Virüs tespit edilenlerin sayısı 2 bin 979 artarak 83 bin 426'ya çıktı. Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı kayda geçti.

Nüfusun yoğun olduğu başkent Buenos Aires Özerk Şehri 33 bin 305 vaka, 612 ölüm, Buenos Aires eyaleti de 43 bin 201 vaka, 782 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, geçen hafta 1-17 Temmuz tarihlerinde ülkede salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve bu eyalete bağlı 40 ilçeyi kapsayan Buenos Aires Metropol Bölgesi'nde (AMBA) sıkılaştırılmış karantina uygulanacağını duyurmuştu.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina kararı, virüsün toplum içinde yayılmadığı yerlerde kaldırılmıştı.

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