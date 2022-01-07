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Dünya

Arjantin'de vakalar en yüksek seviyeye ulaştı

Arjantin'de bir günde 110 binden fazla vakanın açıklanmasıyla, ülkede art arda 4 gün salgının başlangıcından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayıları kayda geçti.

AA7 Ocak 2022 Cuma 23:33 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 23:33
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 191 bin 811 test yapılırken 110 bin 533 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 42 kişinin hayatını kaybettiği ülkede virüsten ölenlerin sayısı 117 bin 428'e, toplam vaka sayısı da 6 milyon 135 bin 836'ya çıktı.

Nüfusu 45 milyonu aşan Arjantin'de iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 470 bin 724'e yükseldi.

Ülkede dün 109 binden, 5 Ocak'ta 95 binden, 4 Ocak'ta 80 binden fazla günlük vaka kaydedilmişti.

Arjantin'de uygulanan aşı miktarı 78,7 milyon dozu aşarken bunların 38,4 milyonu ilk, 33,2 milyonu ikinci, yaklaşık 7 milyonu da hatırlatma dozu olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Carla Vizzotti, ülkenin salgında 3'üncü dalga ile karşı karşıya olduğunu ancak bunun daha fazla can kaybına ya da hastanelere yatışlara yol açmadığını söylemişti.

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