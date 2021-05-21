Star.com.tr 21 Mayıs 2021 Cuma 20:57 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 21:19

Arjantin'de artan vaka sayıları nedeniyle tam kapanma uygulamasına geçmesi öğrenciler tarafından protesto edildi.

Arjantin'de Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle öğrencilerin okullarının tekrar online eğitime geçmesi protesto edildi.

Online eğitime ulaşamayan öğrencilerin olduğunu ve bununda fırsat eşitliğini ortadan kaldırdığını belirten protestocular okulların açıklamasını talep etti.

İnternet alt yapısının zayıf olduğu Arjantin'de bir çok kişinin online eğitime bağlanamamasına ya da ders sırasında kopmalara neden oluyor.

Eğitim, Arjantin'de salgın sırasında oldukça politik bir sorun haline geldi. 2020'nin neredeyse tamamını evlerinde geçiren öğrenciler eğitim haklarının engellendiği için hükümeti suçluyor.

Arjantin Gözlemevi'ne göre internet bağlantısının olmaması, Arjantin'in "barrios populares" olarak bilinen yoksul yerleşim yerlerinde yaşayan her dört ilkokul öğrencisinden birini 2020'de okulu hayatını sonlandırmaya iten iten ana faktörlerden biri.

Ankete katılan 78 aileden yaklaşık yüzde 10'u çocuklarını 2021'de okula geri göndermeyi düşünmediklerini söyledi.

Arjantin'de yaklaşık dört milyon insan barrios populares'te yaşıyor. Bu yıl Observatorio de Argentinos por la Educacion tarafından anket yapılan hanelerin yaklaşık yarısı internete bağlanmada zorluk yaşadığını bildirirken, yüzde 11'i hiç bağlanamadıklarını söyledi.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, daha iyi bağlantı sağlamak için fiber optik hatları "ülkenin her köşesine" genişletme sözü verdi.

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