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Dünya

Arjantin'deki orman yangınının hasarı belli oldu: 240 milyon dolar

Arjantin'in kuzeydoğusunu ocak ayının ortasından bu yana etkisi altına alan orman yangınları 240 milyon dolardan fazla zarara yol açtı.

AA24 Şubat 2022 Perşembe 09:20 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 09:20
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Arjantinli yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda bir aydan uzun süredir kırsal alanda devam eden yangından en çok Corrientes eyaletinin etkilendiğini açıkladı. Yetkililer, hafta sonunun hafif yağmurlu geçmesine karşın Corrientes'teki yangının en az 8 farklı alanda sürdüğünü ifade etti. Ülkenin Paraguay ve Uruguay sınırında yer alan Corrientes'te şimdiye kadar yaklaşık 800 bin hektar alanın yangınlardan etkilendiği bilgisini paylaşan yetkililer, yangının en az 26 milyar Arjantin pezosu (en az 240 milyon dolar) zarara neden olduğunu düşündüklerini belirtti.

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