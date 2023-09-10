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Dünya

Arkadaşını yılandan kurtarmak isterken kendi canından oldu

Avustralya'nın Queensland eyaletinin kuzeyindeki Mackay kenti yakınlarında bir kişi, arkadaşını bacağına dolanmış yılandan kurtarmaya çalıştığı esnada yılan tarafından defalarca ısırıldığı için hayatını kaybetti.

AA10 Eylül 2023 Pazar 12:23 - Güncelleme:
Arkadaşını yılandan kurtarmak isterken kendi canından oldu
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ABC News'in haberine göre, olayın, Koumala Devlet Okulunun 100'üncü yıl kutlamaları sırasında meydana geldiği belirtildi.

Queensland eyaletinin Mackay yakınlarında arkadaşını, bacağına dolanmış yılandan kurtarmaya çalışan bir kişi, bu esnada yılan tarafından defalarca ısırıldığı için yaşamını yitirdi.

Queensland Ambulans Servisi yetkililerinden Dr. Claire Bertenshaw, olaya ilişkin "Yılan, arkadaşının bacağına dolanmıştı. O da arkadaşına yılandan kurtulması için yardım ediyordu. Hem çevredekilerin hem de Queensland Ambulans Servisi yetkililerinin müdahalesine rağmen kişi, ne yazık ki kurtarılamadı." ifadelerini kullandı.

Bertenshaw, olay yerindeki sağlık görevlilerinin kalbi duran adama en az 30 dakika boyunca kalp masajı yaptığını aktardı.

Yılanın türüne ilişkin "kesin bir şey söylemenin henüz zor" olduğunu söyleyen Bertenshaw, ölen adamın arkadaşının "durumunun iyi olduğunu" kaydetti.

  • yılan saldırısı
  • Mackay
  • Queensland

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