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Dünya

Arktik'te gövde gösterisi: Buzları kırıp yüzeye çıktılar

Rusya Arktik bölgede yer alan nükleer enerjili denizaltılarını yüzeye çıkarttı. Denizaltıların bir buçuk metrelik buzu kırarak yüzeye ulaşması, modern Rusya tarihinde bir ilk olarak nitelendirildi.

27 Mart 2021 Cumartesi 08:43 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 08:43
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Rus Donanması Başkomutanı Amiral Nikolai Evmenov Cuma günü yaptığı açıklamada, "Rus Donanması'nın nükleer enerjili üç denizaltısı modern Rusya tarihinde ilk kez su yüzüne çıktı ve aynı anda buzları kırdı." dedi.

Aksam.com.tr'nin haberine göre, Evmenov'un Putin'e verdiği demeçte bir buçuk metrelik buzu kırarak su yüzüne çıkan füze gemilerinin bir ilki gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Putin raporu dinledikten sonra Rusya'nın kuzey bölgelerinde etkin bir şekilde hareket etme yeteneğinin olduğundan söz etti.

Putin açıklamasının devamında, denizaltı mürettebatı, askeri nakliye uçağı, savaş uçağı ve Arktik motorlu tüfek birimlerinin Kuzey Kutbu'nun zorlu ortamlarında savaş eğitimlerini aralıksız sürdürmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ayrıca, Rusya'nın güvenliği için kuzey bölgesinin gelişiminin sürdürülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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