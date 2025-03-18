İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2025 Salı / 19 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6651
  • EURO
    40,0104
  • ALTIN
    3569.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan, savunma alanında işbirliği yapacak
Dünya

Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan, savunma alanında işbirliği yapacak

Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan, aralarında savunma alanında işbirliği yapmak için ortak bildiri imzaladı.

AA18 Mart 2025 Salı 17:46 - Güncelleme:
Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan, savunma alanında işbirliği yapacak
ABONE OL

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Arnavutluk Savunma Bakanı Pirro Vengu, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ve Hırvatistan Savunma Bakanı İvan Anusic'in katılımıyla, savunma alanında işbirliği yapmak amacıyla bir imza töreni gerçekleştirildi.

Söz konusu ülkelerin savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi, savunma sanayi ve teknolojisinin geliştirilmesi ve bölgede askeri etkileşimin artırılmasını kapsayan bildiriye, Vengu, Maqedonci ve Anusic imza attı.

Vengu buradaki konuşmasında, "Kırılgan bir güvenlik ortamında tehditlere karşı ortak değerlendirmemiz bulunmakta. Bu bağlamda savunma kabiliyetlerimizi geliştirme yönündeki kararlılığımız her zamankinden daha güçlüdür." ifadelerini kullandı.

Anusic ve Maqedonci ise bu işbirliğini, "bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi, ortak risk ve zorluklarla başa çıkma kapasitelerinin geliştirilmesi yönünde önemli bir adım olarak" değerlendirdi.

Öte yandan, Arnavutluk ve Hırvatistan'ın, Kosova'nın bölgesel ve Avrupa-Atlantik yapılara tam entegrasyon yolunu desteklemek amacıyla siyasi pozisyonlarını birleştirmek için yakın şekilde çalışacağı vurgulandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.