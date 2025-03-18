Arnavutluk, Kosova ve Hırvatistan, savunma alanında işbirliği yapacak

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Arnavutluk Savunma Bakanı Pirro Vengu, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ve Hırvatistan Savunma Bakanı İvan Anusic'in katılımıyla, savunma alanında işbirliği yapmak amacıyla bir imza töreni gerçekleştirildi.

Söz konusu ülkelerin savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesi, savunma sanayi ve teknolojisinin geliştirilmesi ve bölgede askeri etkileşimin artırılmasını kapsayan bildiriye, Vengu, Maqedonci ve Anusic imza attı.

Vengu buradaki konuşmasında, "Kırılgan bir güvenlik ortamında tehditlere karşı ortak değerlendirmemiz bulunmakta. Bu bağlamda savunma kabiliyetlerimizi geliştirme yönündeki kararlılığımız her zamankinden daha güçlüdür." ifadelerini kullandı.

Anusic ve Maqedonci ise bu işbirliğini, "bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi, ortak risk ve zorluklarla başa çıkma kapasitelerinin geliştirilmesi yönünde önemli bir adım olarak" değerlendirdi.

Öte yandan, Arnavutluk ve Hırvatistan'ın, Kosova'nın bölgesel ve Avrupa-Atlantik yapılara tam entegrasyon yolunu desteklemek amacıyla siyasi pozisyonlarını birleştirmek için yakın şekilde çalışacağı vurgulandı.