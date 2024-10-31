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Dünya

Arnavutluk Meclisi'nde gerginlik sürüyor! Arbede çıktı

Arnavutluk Meclisinde, eylül ayında çıkan gerginlik sonrası Genel Kurul çalışmalarından uzaklaştırılan muhalefet milletvekilleri ile güvenlik birimi çalışanları arasında yine arbede yaşandı.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 14:47 - Güncelleme:
Arnavutluk Meclisi'nde gerginlik sürüyor! Arbede çıktı
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İlk olarak Genel Kurul çalışmalarından uzaklaştırılan ana muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekilleri ile Meclisin güvenlik birimi arasında bina dışında arbede yaşandı.

Ardından birkaç kez Genel Kurul salonuna girmeye çalışan muhalefet milletvekilleri, Meclisin güvenlik birimi çalışanları tarafından engellendi.

Muhalefet milletvekillerinden bazıları ellerinde "Özgür ve adil seçimler", "Hükümete ihtiyacımız var, uyuşturucu karteline değil", "Muhalefete yönelik siyasi zulme son verin" yazılı pankartlar taşıdı.

Genel Kurul salonu dışında yaşanan gerginlik daha sonra içeriye taştı. Bazı muhalefet milletvekilleri Meclis çalışmalarını engellemek amacıyla kürsüye çıkışlara engel olmaya çalıştı.

Bazı milletvekilleri ise salondaki sandalyeleri dışarıya protesto alanına çıkardı.

Öte yandan bir grup eski madenci, Meclisteki oturum sırasında, madencilerin statüsünü belirleyecek bir yasa talep etmek üzere Arnavutluk Meclisi önünde gösteri düzenledi.

- MECLİS'TEKİ GERGİNLİK

Arnavutluk Meclisinde 30 Eylül'de de arbede yaşanmış, muhalefet milletvekilleri, Meclis binasının dışında sandalyelerini ateşe vermişti.

Bu kapsamda 3'ü ikişer ay, 20'si 40'ar gün ve biri 10 gün olmak üzere 24 muhalefet milletvekiline Meclis çalışmalarından uzaklaştırma cezası verilmişti.

Gerginlik, PD Milletvekili Ervin Salianji'nin, mahkumiyetinin ardından milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle yaşanmıştı.

Salianji, birkaç yıl önce dönemin İçişleri Bakanı Fatmir Xhafaj'ın akrabalarının uyuşturucu kaçakçılığına karıştıklarını iddia eden sahte ses kaydı yayımlamakla suçlanmıştı.

Başkent Tiran'daki Temyiz Mahkemesi, 26 Eylül 2024'te Salianji'nin "sahte ihbar" suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararı onamıştı.

PD, Temyiz Mahkemesinin kararının adaletsiz ve siyasi olduğunu savunmuş, milletvekilleri eylemlerini ve protestolarını sürdüreceklerini duyurmuştu.

  • Arnavutluk Meclisi
  • gerilim
  • meclis

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