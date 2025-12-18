Arnavutluk Meclisi'nde milletvekilleri birbirine girdi

Arnavutluk Meclisi'nin farklı gündem maddelerini görüşmek üzere toplandığı oturumda muhalefetteki Demokratik Parti (PD) milletvekilleri, 19 Kasım'da yolsuzluk iddiasıyla görevden uzaklaştırılan Başbakan Yardımcısı Balluku'nun Anayasa Mahkemesi tarafından göreve iade edilmesine karşı çıktı.

Muhalefet milletvekilleri bakanlar kurulu üyelerinin oturduğu koltuklara geçti, Meclis kürsüsünü kapattı ve oturuma engel olmaya çalıştı.

Meclis güvenlik görevlileri ile muhalefet milletvekilleri arasında da arbede yaşandı.

Ayrıca, bazı milletvekilleri meşale yaktı ve Meclis Başkanı Niko Peleshi'ye su fırlattı. Peleshi ise yaşanan gerginlik nedeniyle oturuma ara verdi.

