Arnavutluk Sosyalist Partisinin ofisine saldırı

AA 12 Aralık 2020 Cumartesi 18:07 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 18:17

Arnavutluk'ta bir gencin, polisin dur ihtarına uymadığı için vurularak öldürülmesinin ardından ülkenin kuzeyindeki İşkodra şehrinde düzenlenen gergin protesto gösterilerinde Başbakan Edi Rama liderliğindeki Arnavutluk Sosyalist Partisinin (PS) yerel ofisine saldırıldı.

İşkodra'nın Luigj Gurakuqi meydanında vatandaşların ve sivil toplum aktivistlerinin katılımıyla barışçıl şekilde gencin ölümü ile ilgili adalet arama çağrılarıyla başlayan protesto gösterileri şiddet eylemlerine dönüştü. PS ofisine katı cisimlerle saldıran çoğu gençlerden oluşan bir grup protestocu, PS ofisini ve ekipmanlarını tahrip etti ve ofis malzemelerini ateşe verdi.

Polis ofise saldıran göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Başbakan Rama'dan tepki

Başbakan Edi Rama, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla olaylara tepki gösterdi ve "Boko Haram teröristleri çocukları intihar bombacısı olarak kullanıyor, küçükleri kötüye kullanan ilk kişiler değiller. Tarih, çocuklarla ilgili bazı suç olaylarını biliyor ancak Arnavutluk'ta muhalefet siyasetinin maskeli balosunun son sığınağı olarak görünmesi son derece acı verici." yorumunu yaptı.

25 yaşındaki gencin öldürülmesinden sonra ülkede şiddet eylemlerine de dönüşen ve kurum binaları ile çevrede hasara neden olan protesto gösterileri düzenleniyor.

Başkent Tiran'da 8 Aralık'ta sokağa çıkma yasağının bulunduğu saatlerde 25 yaşındaki K.R. polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlamıştı. Kovalamaca sırasında açılan ateş sonucu yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu olay, ülkedeki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve halkın tepkisine neden olmuştu.

Tiran Asliye Mahkemesi, görevi sırasında genç adamı hizmet silahıyla vurmakla suçlanan polis memuru Nevaldo Hajdaraj hakkında tutuklu yargılama kararı vermişti.

Birkaç gündür devam eden protestolarda göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede çok sayıda polis ve gösterici yaralanmıştı.