Arnavutluk ve Sırbistan arasında kriz! Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sırbistan'ın Tiran Büyükelçisi Slobodan Vukcevic'in bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada Slobodan Vukcevic'e, Sırbistan'da bir etkinliğe katılan 2 Arnavutluk vatandaşı sivil toplum temsilcisinin ülkeden sınır dışı edilmesi nedeniyle duyulan üzüntü ve ciddi endişelerin iletildiği ifade edildi.

Eylemin, iyi komşuluk ilişkilerini sürdürme çabalarıyla uyumlu görülmediği belirtilen açıklamada, "Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı, bu durumla ilgili açıklama talep etmiş ve Sırp makamlarının alınan kararları gözden geçirmesi ve temyiz başvurularını dikkate alması gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca, benzer olayların gelecekte tekrar etmemesi gerektiği de ifade edilmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Sırbistan medyasındaki haberlerde, 20-21 Ocak akşamları etkinliğin düzenlendiği otele polislerin geldiği ve farklı ülkelerden 13 kişinin gözaltına alınarak sınır dışı edildiği duyuruldu.

Öte yandan Hırvatistan, 5 vatandaşını gözaltına alıp sınır dışı ettiği gerekçesiyle Sırbistan'a nota göndermişti.