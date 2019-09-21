Arnavutluk'ta 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Arnavutluk'ta 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 5,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, ülkenin batısındaki Dıraç şehrinin 30 kilometre kuzeyinde olduğu ifade edildi.
"Deprem, son 20-30 yılda ülkede meydana gelen en büyük depremdir." vurgusu yapılan açıklamada, olası can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.
Başkent Tiran'da paniğe kapılanlar sokağa çıkarken, bazı binalarda hasar oluştuğu görüldü.
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