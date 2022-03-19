Arnavutluk'ta ''Evvel Zaman İçinde Arnavutluk'' Tarihi Kartpostallar Sergisi açıldı

AA 19 Mart 2022 Cumartesi 01:24 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 01:25

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde İşkodra Yunus Emre Enstitüsü tarafından açılan sergide, Türk koleksiyoner Mehmet Diktaş'ın özel koleksiyonunda yer alan Arnavutluk'taki şehirlerin kartpostalları sergileniyor.

İşkodra Sanat Galerisi'ndeki programa, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün yanı sıra ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.



Büyükelçi Yörük, buradaki konuşmasında, bu sergi ile iletişim köprüleri kurmak istediklerini söyledi.



Koleksiyoner Diktaş hakkında da konuşan Yörük, "Kendisi anne tarafından Kosovalı İpekli. Kendisi aslında bu kadim gani coğrafyamızın bir parçası. Türkiye'deki önde gelen tarihi eser ve belgelerin koleksiyonerlerinden biri. Ancak bu koleksiyonlarını halkla, tarih ve kültür meraklılarıyla paylaşmayı çok seviyor. Geçmişle bugün arasında görsel ve belgesel bir tarihe vefa köprüsü kurabilmek istedik. Bu sergiyle geçmişte ve kişisel tarihlerinizde keyifli bir yolculuğa çıkarsınız." değerlendirmesinde bulundu.



İşkodra YEE Müdürü Zafer Kıyıcı da bu serginin ziyaretçileri tarihte bir yolculuğa çıkartmayı amaçladığını belirterek, "Mehmet Diktaş koleksiyonundan 1900'lü yıllara ait yüzlerce kartpostal arasından yapılan özel bir seçki ile 224 kartpostal ve 4 pula yer veriyoruz. Yaşama dair birçok bilgi içeren kartpostallar, silinmeye yüz tutan birçok anıyı canlandırıyor." dedi.



İşkodra Valisi Maylinda Angoni ise bu sergi sayesinde 1900'lü yıllarda İşkodra'nın bir kültür ve ticaret merkezi olduğunu ve burada aktif ve kültürel bir hayatın olduğunu görme fırsatı bulduklarını vurguladı.

Koleksiyoner Diktaş da ailesinin Balkanlar'dan Türkiye'ye göç ettiğini anımsatarak, "Ayrıldığımız topraklar, gönlümüzde kalmıştır. O yüzden gönül coğrafyamız olarak hasretle ve muhabbetle anarız." diye konuştu.

Diktaş, "Bu naif kartpostallar aynı zamanda kardeşliğin, dostluğun, savaşsız bir yaşamın temeli ve bekçisi olur inşallah." ifadesini kullandı.