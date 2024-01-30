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Dünya

Arnavutluk'ta İtalya ile göçmen anlaşmasına onay

Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, Arnavutluk ve İtalya hükümetleri arasında imzalanan göçmen anlaşmasını onayladı.

IHA30 Ocak 2024 Salı 06:59 - Güncelleme:
Arnavutluk'ta İtalya ile göçmen anlaşmasına onay
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Anlaşma çerçevesinde İtalyan hükümeti, Arnavutluk'un kuzeyinde iki göçmen merkezi inşa edecek. Anlaşma çerçevesinde Akdeniz'de İtalyan gemileri tarafından kurtarılan düzensiz göçmenlerin Arnavutluk'a götürülerek bu merkezlerde tutulmaları ve iltica başvurularının buralarda işleme konulması öngörülüyor.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında iki ülke liderleri tarafından imzalanan anlaşma, Arnavutluk'ta muhalefet tarafından sert bir şekilde eleştirilmiş ve anlaşmanın anayasa ve uluslararası hukuka aykırı olduğu ileri sürülmüştü. Muhalefetteki Demokrat Parti'den bir grup milletvekili, anlaşma henüz meclise gelmeden kabul prosedürünü durdurmak amacıyla anlaşmayı anayasa mahkemesine taşımıştı.

Göçmen anlaşması hakkındaki kararını Pazartesi günü açıklayan Anayasa Mahkemesi, anlaşmanın "Arnavutluk Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü ihlal etmediğine" ve "Göçmen Anlaşmasının uygulanacağı iki merkezde Arnavutluk yasalarına ilave olarak İtalyan yasalarının uygulanacağına" hükmetti.

Anlaşmanın önümüzdeki süreçte Arnavutluk Parlamentosunda da onaylanması gerekiyor. Diğer yandan Başbakan Edi Rama liderliğindeki Sosyalist Parti'nin 140 sandalyeden 75'ine sahip olduğu parlamentonda anlaşmanın kabulünde problem yaşanması beklenmiyor.

Anlaşma İtalya'da ise geçtiğimiz hafta parlamentonun alt kanadı tarafından onaylanarak Senatoya gönderilmişti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, anlaşmayı düzensiz göç yönetimi konusunda AB ve AB üyesi olmayan ülkeler arasında bir işbirliği modeli olarak nitelendirmişti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de anlaşmaya destek vererek bunun önemli bir inisiyatif olduğunu ve göçmen meselesine çözüm yolunda tamamen orijinal bir fikrin neticesi olduğunu söylemişti.

Anlaşma çerçevesinde ülkenin kuzeyindeki Leş vilayetinde inşa edilecek iki kabul merkezinin ayda en fazla üç bin, yıl boyunca ise toplamda en fazla 36 bin göçmeni geçici olarak barındırması öngörülüyor.

  • Arnavutluk Anayasa Mahkemesi
  • göçmen
  • italya

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