İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2023 Pazartesi / 26 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8858
  • EURO
    28,906
  • ALTIN
    1662.31
  • BIST100
    8146.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Arnavutluk'ta kabine değişikliği onaylandı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından geçen hafta önerilen kabine değişiklikleri Meclisteki oylamada onaylandı.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 17:57 - Güncelleme:
Arnavutluk'ta kabine değişikliği onaylandı
ABONE OL

Meclis, daha önce Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından onaylanan kabine değişikliklerini görüşmek üzere toplandı.

Yapılan oylamada Avrupa ve Dışişleri Bakanlığına Olta Xhaçka'nın yerine İgli Hasani'nin atanmasına onay verildi. Hasani daha önce Arnavutluk'un Viyana'daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Büyükelçisi ve AGİT Ekonomi ve Çevre Faaliyetleri Koordinatörü olarak görev yapmıştı.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığına Ogerta Manastirliu'nun yerine Albana Koçiu'nun, Eğitim ve Spor Bakanlığına Evis Kushi'nin yerine Ogerta Manastirliu'nun, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığına Frida Krifca'nın yerine Anila Denaj'ın, Devlet Hizmet Standardı Bakanlığının yerine kurulan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Devlet Bakanlığına mevcut Tiran Belediye Başkan Yardımcısı Arbjan Mazniku'nun atanması da onaylandı.

Öte yandan Maliye ve Ekonomi Bakanlığına önerilen Ervin Mete ile bu bakanlıktan Girişimcilik ve İş Ortamından Sorumlu Devlet Bakanlığına önerilen Delina İbrahimaj ile ilgili kararların bir başka oturumda görüşülmesine karar verildi.

Yemin töreninin ardından göreve gelecek olan yeni bakanlar, 4 Eylül'de Başbakan Rama tarafından Genel Başkanlığını yaptığı iktidar partisi Arnavutluk Sosyalist Partisinin (PS) Ulusal Meclis toplantısında önerilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.