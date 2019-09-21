Arnavutluk'ta şiddetli depremler
AFAD'dan gelen açıklamaya göre Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 30 km batısında 10'ar dakika arayla iki deprem meydana geldi.
Ülke, saat 17.04'te 5,4 büyüklüğünde, 17.15'te ise 5.1 büyüklüğünde depremlerle sarsıldı.
Reuters haber ajansı ise Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na dayandırdığı bilgiye göre depremin şiddetini 5.6 olarak duyurdu.
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