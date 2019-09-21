Arnavutluk'ta şiddetli depremler

Ülke, saat 17.04'te 5,4 büyüklüğünde, 17.15'te ise 5.1 büyüklüğünde depremlerle sarsıldı.

Reuters haber ajansı ise Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na dayandırdığı bilgiye göre depremin şiddetini 5.6 olarak duyurdu.