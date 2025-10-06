İSTANBUL 23°C / 16°C
Dünya

Arnavutluk'ta silahlı saldırıya uğrayan hakim hayatını kaybetti

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Temyiz Mahkemesi'nde, silahlı saldırı sonucu bir hakim yaşamını yitirdi.

AA6 Ekim 2025 Pazartesi 20:23
Tiran Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, hakkında bir dava bulunan 30 yaşındaki bir sanığın, hakim Astrit Kalaja'ya mahkeme binasında ateş açtığı, saldırı sonucu hakimin hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıda iki kişinin daha yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, sanığın ateş açtığı diğer iki kişinin davada karşı taraftaki baba-oğul olduğu ifade edildi.

Mahkemenin internet sitesinde yer alan dava dilekçesinde, konunun bir taşınmazla ilgili olduğu vurgulandı.

Polis, olayın ardından kaçan sanığı gözaltına alırken, bu kişinin kullandığı iddia edilen tabancayı da ele geçirdi.

