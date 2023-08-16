Arnavutluk'taki arıcılara destek TİKA'dan

Malzemelerin teslim törenine, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Muhammed Ünal, TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan'ın yanı sıra bölgedeki arıcılar katıldı.

Büyükelçi Atay, yaptığı açıklamada, Türk milletinin her zaman Arnavut milletinin yanında olacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün de bunun bir örneğini sergiliyoruz. İyi günde, kötü günde hep beraberiz. İnşallah iyi günümüz, kötü günümüzden daha fazla olur. Bugün de Türk halkı, Arnavut kardeşlerinin yanında olduğunu bu vesileyle de vurgulamış oluyor."

TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada Balkanlar bölgesinde tarım ve arıcılığın geliştirilmesine özel önem verdiklerini belirtti.

Kırsal bölgelerde yaşayan ve tarım ile uğraşan ailelerin üretim verimliliğinin artırılması ve çeşitlendirilmesi yönünde çeşitli projeler hayata geçirdiklerini dile getiren Ünal, şöyle devam etti:

"Ulusal Arıcılık Federasyonuyla Arnavutluk genelinde arıcılık ve arı hastalıklarıyla mücadele, tamamlayıcı ekipman ve arıcılık başlangıç setleri konusunda yakın işbirliği içinde çalışmaktayız. Bugün burada İşkodra şehrinin Puke ve Vau İ Dejes belediyelerinde yaşayan 69 arıcımıza polen tuzaklı dip kovan tahtasını teslim etmek üzere bulunmaktayız."

Ünal, "Hayata geçirilen proje ile iklim değişikliğine bağlı üretimde yaşanan düşüşün önüne geçilmesi ve ürün çeşitliliğini artırarak ailelerin gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir." diye konuştu.

Proje kapsamında TİKA, bu bölgede yaşayan ve arıcılıkla uğraşan 69 aileye arıcılık malzemeleri bağışladı.