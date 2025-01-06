Arnavutluk'tan elektrikli araç adımı

Arnavutluk hükümeti, ülkeyi Avrupa Birliği'nin (AB) enerji ve iklim politikalarına yakınlaştırmayı amaçlayan 2020-2030 Ulusal Enerji ve İklim Planı'nı kamunun istişaresine sundu.

Arnavutluk Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması beklenen karar kapsamında 2030'a kadar ülkedeki tüm araçların yüzde 10'unun elektrikli olması hedefleniyor.

Plana göre, 2025'te yakıtlı araçların kullanımının da sınırlandırılması amaçlanırken bu tür araçların haftanın belirli günlerinde ve plakasına göre trafiğe çıkarılması öneriliyor.

İstişare aşamasında olan 2020-2030 Ulusal Enerji ve İklim Planı'nın, karbondan arındırma boyutu, enerji verimliliği, enerji güvenliği, iç enerji piyasası ve araştırma, yenilik ve rekabet boyutu gibi çeşitli boyutları entegre şekilde ele alması gerektiği kaydediliyor.

Planın, ulusal enerji ve iklim politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasının, yalnızca sera gazı emisyonlarının azaltılmasını amaçlamayacağı, aynı zamanda çeşitli sektörlerde önemli ekonomik faydalar da sağlayacağı ifade ediliyor.