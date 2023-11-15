İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2023 Çarşamba / 3 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6939
  • EURO
    31,1422
  • ALTIN
    1810.79
  • BIST100
    7683.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'nin komutayı devralmasının ardından kardeş ülkeden asker kararı!
Dünya

Türkiye'nin komutayı devralmasının ardından kardeş ülkeden asker kararı!

Arnavutluk'un Priştine Büyükelçisi Petrit Malaj, ülkesinin gelecek yıl NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesindeki varlığını artıracağını belirtti. Türkiye, KFOR'un komutasını geçtiğimiz ay 1 yıllığına devralmıştı.

AA15 Kasım 2023 Çarşamba 17:06 - Güncelleme:
Türkiye'nin komutayı devralmasının ardından kardeş ülkeden asker kararı!
ABONE OL

Büyükelçi Malaj, KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ile KFOR'un başkent Priştine'deki ana karargahta bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Malaj, Ulutaş ile Kosova'daki güvenlik durumunu ele aldıklarını ifade etti.

Malaj, paylaşımında, "Ülkemizin en büyük önceliği Kosova olduğundan Arnavutluk'un KFOR'u desteklemeye devam edeceğini doğruladım. Aynı şekilde 2024'te Arnavutluk'un da varlığını artıracağından bu destek devam edecek." ifadelerini kullandı.

Malaj ayrıca, Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkileri normalleştirmenin tek yolunun diyalogdan geçtiğini vurguladı.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca, 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere 27 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

Arnavutluk'un 89 askeri personeli, KFOR bünyesinde görev yapıyor.

TÜRKİYE, BARIŞ GÜCÜNÜN KOMUTASINI İLK DEFA DEVRALDI

Türkiye, geçtiğimiz ay NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını 1 yıllığına devralmıştı.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı uyarınca, 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere 27 ülkeden yaklaşık 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

1999'dan bu yana Kosova'da görev yapan barış gücünün komutasını ilk defa devralan Türkiye, taahhüt edilen personel katkısı bağlamında, 27 ülke arasında ikinci sırada yer alıyor.

KFOR'un 28'nci komutanı olan Tümgeneral Ulutaş, 10 Ekim 2024'e kadar görev yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.