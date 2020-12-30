İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2020 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3744
  • EURO
    9,0558
  • ALTIN
    447.318
  • BIST100
    1479.91
Dünya

Arnavutluk'tan 'Türk bayrağı' kararı

Arnavutluk'un Leş şehrindeki yetkili mahkeme, 2017 yılında Qafe Molle Barajı'nda asılan Türk bayrağının indirilmesi için yapılan protestoyu kışkırtmak suçundan bir kişiye 2 yıl hapis cezası verdi.

AA30 Aralık 2020 Çarşamba 17:59 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 17:59
ABONE OL

Mahkemenin gerekçeli kararında, Arnavutluk vatandaşı Lon Mollaj'ın, ülkedeki Ceza Kanunu'nun 265. Maddesi'ne göre "nefret veya kışkırtmaya teşvik etmek" suçundan ceza aldığı bildirildi.

Mollaj'ın 15 gün içinde İşkodra'daki Temyiz Mahkemesi'ne itiraz başvurusu yapma hakkı olduğu da kaydedildi.

Bu arada, Arnavutluk'ta olmadığı kaydedilen Mollaj, duruşmaya katılmadı.

- OLAY

Arnavutluk'un kuzeydoğusundaki Leş şehrine bağlı Mirdita beldesinde 31 Aralık 2017 tarihinde yaşanan olayda, bir grup Qafe Molle Barajı'na Türk bayrağı asılmasına karşı çıkmıştı.

Türk bayrağının asıldığı barajın yakınlarında toplanan protestocular, Türk şirketi Ayen Enerji yetkililerinden bayrağın indirilmesini talep etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.