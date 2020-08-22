Arnavutluk'tan Türkiye'ye teşekkür

AA 22 Ağustos 2020 Cumartesi 19:31 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 19:31

Ahmetaj, Kurbin Belediyesine bağlı Laç bölgesinde 500 konutun inşasının sürdüğü alanda incelemede bulundu. Ahmetaj'a Kurbin Belediye Başkanı Majlinda Cara ve inşaat çalışmalarında yer alan Albayrak şirketi temsilcileri eşlik etti.

Yetkililerden bilgi alan Ahmetaj, buradaki konuşmasında, bölge halkı için önemli bir gün olduğunu ifade ederek, "Hükümet olarak bizim için bugün verilen sözün tutulduğunu onayladığımız bir tarihtir. Bir sene içinde vatandaşlara anahtarlarını teslim etmek üzere tekrar geleceğiz." değerledirmesinde bulundu.

"Verdiği sözü tuttuğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum"

Bu kapsamda konutlar, kamuya açık alanlar, ticaret merkezi ve okul inşa edileceği bilgisini paylaşan Ahmetaj, "Türk halkına, Türk hükümetine, şahsım ve Başbakan Edi Rama ile sürekli temas halinde olan (Türkiye Çevre ve) Şehircilik Bakanına tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki de verdiği sözü tuttuğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum." dedi.

Kurbin Belediyesi Başkanı Cara da bölgenin yaşadığı zorluğun ardından normal hayata dönülmesi için bir adım atıldığını belirterek, "Kurbin sakinlerinin normal hayatlarına dönmeleri için verdikleri tüm desteklerden dolayı Türk halkı, Türk hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya kalbi teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Albayrak şirketi temsilcisi Servet Birgören ise dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta olmaktan gurur duyduklarını dile getirerek, "Depremin olumsuz etkilerini en iyi bilen ülke herhalde Türkiye'dir. İnşallah bir yıl içinde bu projeyi bitireceğiz. Bu benim ve Albayrak firmasının sözüdür." diye konuştu.

Arnavutluk'ta konut inşaat süreçleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 500 konut inşası talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta geçen yılın 26 Kasım'da yaşanan depremin hemen ardından depremzedeler için 500 konut inşası talimatı vermiş, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanlığı arasında afet sonrası konut yapım alanında iş birliği protokolü imzalanmıştı.

Arnavutluk'taki 6,3 büyüklüğündeki depremde 50'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı. Yaklaşık 17 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, depremden 200 binden fazla kişi etkilenmişti.