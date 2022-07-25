Arnavutluk'un yeni cumhurbaşkanı Bajram Begaj kimdir?

Mecliste dün düzenlenen yemin töreninin ardından Arnavutluk Cumhurbaşkanlığına geçen Begaj, selefi İlir Meta'dan görevi devraldı.

Begaj, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama önderliğindeki iktidar partisi olan Arnavutluk Sosyalist Partisi'nin adayı olarak seçimi kazandı.

Komünist rejiminin yıkılmasının ardından ülkenin 8. cumhurbaşkanı olan Begaj, 140 koltuklu mecliste 78 oy aldı. Oylamada "hayır" oyu ya da çekimser oy kullanılmadı.

Oylamaya tek aday olarak katılan Begaj, ülkedeki muhalefet partisi olan Arnavutluk Demokratik Partisi milletvekilleri tarafından desteklenmedi.

- PROFİL

Begaj, 20 Mart 1967'de Arnavutluk'un Rrogozhina bölgesinde dünyaya geldi.

Tiran Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1989'da mezun olan Begaj, tıpta uzman subay rütbesini aldı.

Askeri hayatı boyunca farklı pozisyonlarda yöneticilik yapan Begaj, Temmuz 2020'de Arnavutluk Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi.

Arnavutluk'ta ve yurt dışında askeri alanda ve tıpta farklı uzmanlıklar tamamlayan Begaj, Tiran Üniversitesi Tıp Fakültesinde de doktorasını tamamladı.

Tıp alanında doçent unvanına sahip olan Begaj, askeri hayatında elde ettiği başarılardan dolayı birçok madalyaya sahip oldu.

Arnavutluk'ta cumhurbaşkanı, 5 yıllık görev için meclis tarafından seçiliyor. Bir kişi sadece iki kez cumhurbaşkanı seçilebiliyor. Anayasaya göre, Arnavutluk Cumhurbaşkanı başka bir kamu görevinde bulunamaz, parti üyesi olamaz ve herhangi özel bir faaliyet gerçekleştiremez.