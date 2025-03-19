Programda, iki ülke ilişkilerinin tarihine ilişkin bilgi verildi, 2025'te elçilik tarafından Türkiye'de yapılması planlanan etkinliklerin takvimi paylaşıldı.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, İsviçre-Türkiye Dostluk Anlaşması'nın yıl dönümünü kutlamanın büyük bir sevinç ve derin minnettarlık kaynağı olduğunu belirtti.



Scheurer, "Bu kilometre taşı, bir asırlık güvenin, karşılıklı saygı ve ortak bir diyalog ve işbirliği taahhüdünün bir yansımasıdır. Yıllar boyunca İsviçre ve Türkiye, diplomasi, ticaret, kültür ve eğitim alanlarında ve toplumlarımız arasında köprüler inşa ederek, uzun süredir devam eden dostlukları teşvik etmek için güçlü bağlar geliştirdiler." dedi.

Bu yıl yapılması planlanan etkinliklerin, iki ulus arasındaki bağı daha da güçlendirmek amacıyla düzenleneceğini belirten Scheurer, "Kutlama etkinlerimizin en önemli bölümlerinden biri Schwarzenbach'in Objektifinden Ankara'daki İsviçre İzleri isimli fotoğraf sergisidir. Serginin küratörlüğünü Burçak Yakıcı yaptı ve sergi 11-24 Nisan'da Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde ziyarete açılacak. Serginin resmi açılışı 10 Nisan'da İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ve Türk mevkidaşı (Dışişleri Bakanı Hakan Fidan) tarafından yapılacak." diye konuştu.

Scheurer, iki ülke ortaklığının kültürün ötesinde ekonomik ve bilimsel alanlara uzandığını dile getirerek, "Bu yılın ilerleyen aylarında İsviçre'den üst düzey bir ziyaretle birlikte İstanbul'da düzenlenecek olan İsviçre-Türkiye Ekonomi Forumu, sürdürülebilir yeşil altyapı ve inovasyona odaklanacak. Bu forum, yeni işbirliği yollarını keşfetmek için söz sahibi İsviçreli ve Türk iş insanlarını, karar alıcıları ve araştırmacıları bir araya getirecek." ifadesini kullandı.

"Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı olmak üzere tüm ortaklarımıza ve değerli sponsorlarımıza yıl dönümü etkinliklerine verdikleri paha biçilmez destek ve cömert katkılarından dolayı en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum." diyen Scheurer, yıl dönümünün yalnızca geçmiş 100 yılın başarılarını gözden geçirmek için bir fırsat değil, aynı zamanda geleceğe bakmak için bir şans olduğunu belirtti.

Scheurer, ülkesinin küresel zorluklarla başa çıkmak ve her iki ulus için daha refah, sürdürülebilir ve birbirine bağlı bir gelecek yaratmak için Türkiye ile yakın bir şekilde çalışmaya kararlı olduğunu belirterek, "Bu tarihi dönüm noktasını kutlarken, ortak değerlerimizi ve dinamik bir ortaklık vizyonumuzu yeniden teyit edelim ve İsviçre-Türkiye dostluk ruhunun gelecek nesiller için de güçlü kalmasını sağlayalım." dedi.

Küratör Burçak Yakıcı da "Schwarzenbach'in Objektifinden Ankara'daki İsviçre İzleri" adlı resim sergisine ilişkin bilgi verdi.

Program, konuşmaların ardından verilen resepsiyonla sona erdi.