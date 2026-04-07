  Artık söz Çağrı Bey'in! Petrol ve doğal gaz için heyecan dorukta: Türkiye, ülkenin umutlarını yeniden yeşertti
Artık söz Çağrı Bey'in! Petrol ve doğal gaz için heyecan dorukta: Türkiye, ülkenin umutlarını yeniden yeşertti

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur, Somali açıklarında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunmak üzere yola çıkan 'Çağrı Bey' sondaj gemisine ilişkin 'Yola çık, Çağrı Bey. Denizler senindir, umuda açılan yollar senindir.' açıklamasında bulundu.

AA7 Nisan 2026 Salı 21:25
Nur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Çağrı Bey gemisiyle ilgili paylaşım yaptı.

Bakan Nur, "Yola çık, Çağrı Bey. Denizler senindir, umuda açılan yollar senindir." ifadesini kullandı.

Somali sularındaki bu çalışmaların, Somalililer ve Türkler başta olmak üzere tüm insanlık için hayırlara ve berekete vesile olmasını dileyen Bakan Nur, "Gayret bizden; başarı, takdir ve müjde ise yalnızca Allah'tandır." açıklamasında bulundu.

Bakan Nur'un paylaşımı, "Somali'de ilk kez gerçekleştirilecek derin deniz sondaj faaliyetlerine yönelik beklentilerin arttığı" bir dönemde geldi.

Yetkililer, söz konusu çalışmaların, ülkenin enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamasının hedeflendiğine işaret ediyor.

- 10 NİSAN CUMA SOMALİ'YE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Somali'de, Oruç Reis'in yaptığı sismik araştırmalar sonucunda Çağrı Bey ilk sondajı gerçekleştirecek.

Türkiye ile Somali arasındaki işbirliği, 2011'den bu yana güvenlik, askeri eğitim, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı gibi alanlarda çok boyutlu şekilde gelişiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Mogadişu'da kurulan TÜRKSOM Askeri Eğitim Üssü aracılığıyla Somali ordusuna eğitim verilirken; savunma, deniz güvenliği, enerji arama ve kalkınma yardımları alanlarında yürütülen projeler de ülkenin istikrarına katkı sağlıyor.

Çağrı Bey gemisinin 10 Nisan Cuma günü Somali'ye ulaşması bekleniyor.

