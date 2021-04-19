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Dünya

Artık yalanı gözünden anlayacağız! Doğruluk oranı yüzde 90

ABD Lehi merkezli bir teknoloji şirketi, yüzde 90 doğruluk oranıyla çalışan bir yalan tespit makinesi tanıttı. Avukatlar ceza mahkemelerinde bu testin kullanılması için baskı yapıyor.

19 Nisan 2021 Pazartesi 13:01 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 13:04
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Lehi merkezli bir şirket olan Converus'un EyeDetect teknolojisi, kişilerin kalp atış hızı, nefes alma düzeni veya terlemeye başlayıp başlamadıklarını izleyen yalan makinesinden farklı çalışıyor.

Converus'un Başkanı Todd Mickelson, insanların nefeslerini nasıl kontrol edeceklerini, nasıl rahatlayacaklarını ve nasıl terlemeyeceklerini öğrenebileceklerini belirtti.

İnsanların yapamayacağı şeyin ise birinin gözünde meydana gelen istemsiz değişiklikleri kontrol etmek olduğunu söyledi.

TRT Haber'in haberine göre, EyeDetect, yaklaşık 100 farklı faktörle birlikte göz bebeği boyutundaki değişiklikleri kaydetmek için bir göz izleyici kullanarak çalışıyor.

AVUKATLAR KULLANILMASINDA ISRARLI

Yüzde 90 doğruluk oranıyla çalışan yalan tespit makinesine avukatlar büyük ilgi gösterdi. Avukatlar ceza mahkemelerinde bu testin kullanılması için baskı yapıyor.

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