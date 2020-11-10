10 Kasım 2020 Salı 11:11 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 11:12

27 Eylül günü işgal altındaki topraklarını kurtarmak üzere operasyon başlatan Azerbaycan, dün tarihî bir zafer kazandı.

Ermenistan, Karabağ'da işgal altında tuttuğu topraklardan çekilmeyi kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ağdam rayonunun 20 Kasım gününe kadar, Kelbecer'in 15 Kasım gününe kadar, Laçin'in ise 1 Aralık gününe kadar Azerbaycan'a geri verileceğini duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, söz konusu ateşe riayet edilmesinde Türkiye'nin önemli bir role sahip olacağını söyledi.

ERMENİSTAN'DA ÖFKE BÜYÜYOR

Azerbaycan'ın tarihi zaferini ilan etmesiyle öfkeli Ermenistan halkı yenilgiyi hazmedemedi ve protesto gösterilerine başladı.

Protestocuların Paşinyan'ın başbakanlık makamına gittikleri, burada bulamayınca hükümet binasına yöneldikleri bildirildi.

Çeşitli kaynaklardan düşmeye başlayan haberlere göre eylemciler binada tam kontrolü sağlamış durumda.

Rus haber ajansı Sputnik muhabiri, eylemcilerin binaya hücum ettiğini ve bazı odaları ele geçirdiği bilgisini geçti.

Olaydan bir süre hükümet binasının içerisinde kolluk kuvvetleri geldi.

MECLİS BAŞKAN LİNÇ EDİLDİ

Öfkeli göstericiler Paşinyan'ı bulamayınca Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan'a yöneldi.

Yerel kaynaklar, Mirzoyan'ın göstericiler tarafından linç edildiğini ve hastaneye kaldırıldığını bildiriyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı ve hükümet binalarının önüne terör örgütü ASALA logosuna sahip olan araçların geldiği fark edildi.