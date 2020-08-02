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Dünya

Asansörde virüs kaptılar... 1 kişi temas etmeden 71 kişiye virüs bulaştırdı

Amerika Coronavirüs Hastalık Kontrol Merkezi'nin bir araştırmasına göre, ABD seyahatinden dönen bir Çinli hiç teması olmadan 71 kişiye koronavirüs bulaştırdı. Araştırmaya göre virüs havada uzun süre asılı kaldı ve asansörden yayıldı.

02 Ağustos 2020 Pazar 16:22 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 16:24
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NTV’nin haberine göre, Amerika Coronavirüs Hastalık Kontrol Merkezi'nde yapılan bir araştırmada, ABD seyahatinden dönen bir Çinlinin hiç teması olmadan 71 kişiye korona virüs bulaştırdığı aktarıldı.

Virüs taşıyıcısı Çinlinin, hastalığı önce komşusuna bulaştırdığı iddia edildi. Öte yandan taşıyıcının, yüz yüze hiç görüşmediği komşusuna virüsü, apartmandaki aynı asansörü kullanarak bulaştırdığı ifade edildi. 

Araştırmaya göre virüs havada uzun süre asılı kaldı ve asansörden yayıldı. Çinli doktorlar, hastalığın ABD’den geldiğini ise virüsün türünden anladı.

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