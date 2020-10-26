Aşı için istihbarat savaşları! Mossad Çin'in geliştirdiğini İsrail'e getirdi

star.com.tr 26 Ekim 2020 Pazartesi 17:36 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 17:36

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler ve şirketler, yeni tip koronavirüs pandemisine bir aşı geliştirme yarışına girdi.



Virüse karşı ilaç çalışmaları yürüten bazı geliştiriciler, sık sık siber saldırılara maruz kaldığını iddia ediyor. Dünyanın dört bir yanından, bu ve benzer casusluk raporları geliyor.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatı Mossad, geçen haftalarda Çin'in koronavirüs aşısını incelemek ve bileşenlerini öğrenmek için İsrail'e getirdi .

Bir Sağlık Bakanlığı yetkilisine göre İsrail, diğer potansiyel geliştiricilerin koronavirüs aşılarını satın almak için anlaşmalara varmaya çalışıyor.

Kaynak, Jerusalem Post'a verdiği demeçte, "Perde arkasında birkaç diplomatik çaba var. İsrail vatandaşlarının mümkün olan en kısa sürede bir aşıya erişebilmelerini sağlamak için elimizden gelen her şeyi deniyoruz." dedi.

İsrail Biyolojik Araştırma Enstitüsü Pazar günü, koronavirüs aşısı Brilife üzerinde önümüzdeki hafta insan denemelerine başlayacağını duyurdu. Aşı, Sağlık Bakanlığı ve Helsinki Komitesi'nden, insanlar üzerinde tıbbi deneyler için gerekli tüm onayları aldı.

Savunma Bakanı Benny Gantz, "Bu, İsrail vatandaşları için bir umut günü. Sadece iki ay önce, aşının ilk şişesini aldım. Bugün zaten 25.000 aşı dozumuz var.' dedi.

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