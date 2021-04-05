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  • Aşı olanlar güvende mi, maske takmalılar mı? Osterholm'dan 'Dördüncü Dalga' uyarısı!
Dünya

Aşı olanlar güvende mi, maske takmalılar mı? Osterholm'dan 'Dördüncü Dalga' uyarısı!

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Michael Osterholm, Covid-19 ile ilgili bir 'mesaj' sorunu olduğunu ve aşılanan kişilerin ne yapıp yapamayacağını bilmediğini kabul ederken, pandemide 'dördüncü dalga' konusundaki endişelerini de dile getirdi.

star.com.tr05 Nisan 2021 Pazartesi 12:42 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 12:42
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ABD Başkanı Biden'ın Covid-19'la mücadele gücünden danışmanı Micheal Osterholm, yeni tip koronavirüs pandemisine süreç ve aşılanma konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Aşıların tam koruma sağlamadığını belirten Osterholm, aşılananların 'uçakla seyahat güvenli mi, maske takmalı mıyız?' gibi bir kafa karışıklığı içinde olduğunu söyledi.

Osterholm, "Aşılar mükemmel değil. Covid-19'dan yüzde 100 koruma sağlamıyor. Ancak, bu mesajın kamuoyuna iletilmesinde bir sorun var. Amerikalılar çok gerekli olmadığı sürece hava yolculuğundan kaçınmalı.' dedi.

Ancak, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), sağlık kılavuzlarını 'aşılanmış kişiler güvenli bir şekilde seyahat edebilir' şeklinde revize etti. Kılavuzlarda, yine de maske takılmaması tavsiye ediliyor. Birçok uzman ise, aşılananlara 'hava yolculuğu önerme' konusunda endişeli.

CDC Direktörü Rochelle Walensky yaptığı açıklamada, 'Genel olarak bu süreçte seyahate karşı çıkıyorum. Kalvuzlarımız, tamamen aşılanmış kişilerin seyahat etmesini tavsiye etme veya önermeme konusundan değil, bunu yapmanın güvenliğinden bahsediyor. Aşı olduysanız, bu daha düşük risk demektir.' ifadelerini kullandı.

Osterholm, bu yaz Covid-19 kısıtlamaları kalkar kalkmaz ileride "parlak bir gelecek" olabileceğini iddia etse de, Covid-19 varyantlarıyla artan vaka sayısına dikkat çekerek, "yeni bir salgın" ve "dördüncü dalga" tehlikesine işaret etti.

Öte yandan Osterholm'a göre, aşılar varyantlara karşı da son derece başarılı.

Fox News'e konuşan Osterholm, 'Bazı yönlerden neredeyse yeni bir salgının içinde olduğumuza inanıyorum. Tek iyi haber, mevcut aşıların bu belirli B.1.1.7 varyantına karşı etkili olması. Bu varyantın çocuklarda da daha sık görülebiliyor.' dedi.

star.com.tr

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