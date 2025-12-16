İSTANBUL 12°C / 6°C
Dünya

Aşı seferberliğine kanlı pusu: Pakistan'da sağlık ekibi hedef alındı

Pakistan'da ülke çapında yürütülen çocuk felci kampanyası 2'nci gününe girerken, Hayber Pahtunhva eyaletinin Bajaur bölgesinde sağlık ekibine düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 kişi yaşamını yitirdi.

16 Aralık 2025 Salı 17:17
Aşı seferberliğine kanlı pusu: Pakistan'da sağlık ekibi hedef alındı
Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan'da çocuk felciyle mücadele kapsamında, ülke genelinde 45 milyondan fazla çocuğun aşılanması için başlatılan kampanyanın 2. gününde sağlık çalışanlarına silahlı saldırı düzenlendi.

Polis yetkilileri, kimliği belirsiz saldırganların, çocuk felci ekibine saldırması sonucu, bir polis memuru da dahil olmak üzere, en az 2 kişinin öldüğünü bildirdi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin bir sivil ve sağlık çalışanlarını koruyan bir polis memuru olduğunu teyit eden polis yetkilisi Israr Khan, ağır yaralanmalar sonucu yaşamını yitiren polis memurunun isminin Sajad Ahmed olduğunu aktardı.

Khan, saldırıda hayatını kaybeden sivilin "saldırganları yakalamaya çalışırken silahlı kişilerce vurularak öldürüldüğünü", olayda hiçbir sağlık çalışanına da zarar gelmediğini teyit etti.

Henüz hiçbir grup saldırıyı üstlenmedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırıyı kınayarak, çocuk felci ülkeden tamamen ortadan kaldırılana kadar kampanyanın devam edeceğini kaydetti.

