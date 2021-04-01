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Dünya

Aşı skandalı! Johnson&Johnson bileşenleri karıştırdı, 15 milyon doz çöpe gitti

ABD'li ilaç firması Johnson&Johnson'ın üretim tesisinde bileşenler karışınca, 15 milyon doz Covid-19 aşısı çöpe gitti.

AA01 Nisan 2021 Perşembe 07:31 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 07:31
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ABD'nin Baltimore kentinde, ilaç firması Johnson&Johnson'ın yaklaşık 15 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, üretim tesisinde bileşenlerinin karıştırılması sonucu çöpe gitti.

New York Times'ın haberine göre, Baltimore'da hem Johnson&Johnson hem de AstraZeneca aşısının üretildiği tesiste, Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısının bileşenlerinin karıştırılması nedeniyle milyonlarca doz aşının dağıtımı durduruldu.

Söz konusu nedenden dolayı yaklaşık 15 milyon doz aşı çöpe giderken ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) söz konusu "insan hatası"na ilişkin soruşturma başlattı.

Johnson&Johnson'ın tek doz Kovid-19 aşısının, ülkedeki aşılama sürecini hızlandırması bekleniyordu.

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