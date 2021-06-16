Aşı zorunluluğu getirdiler: Yasaya uymayan firmalara ceza kesilecek

AA 16 Haziran 2021 Çarşamba 18:30 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 18:30

Rus TASS haber ajansına göre, Moskova Kontrol Yönetim Müdürü Yevgeniy Dançikov, çalışanlara aşı yapma zorunluluğuna uymayan küçük işletmelere 50 bin rubleye (yaklaşık 695 dolar), büyük şirketlere ise 300 bin rubleye (yaklaşık 4 bin 166 dolar) kadar ceza kesileceğini belirtti.

İhlallerin tekrarlanması halinde cezaların 1 milyon rubleye kadar çıkabileceği uyarısında bulunan Dançikov, bu ihlaller nedeniyle firmanın faaliyetlerinin 3 aylığına durdurulabileceğini de dile getirdi.

Müfettişlerin kontrolleri dikkatli bir şekilde yapacağını aktaran Dançikov, denetimlerin 15 Temmuz'da başlayacağını aktardı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, Moskova ve Moskova bölgesinde çalışanların yüzde 60'ına Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirildiği belirtilmişti.

Açıklamada, söz konusu kararın, hizmet, ticaret, gıda, konut ve kamu hizmetlerinin yanı sıra ulaşım, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, güzellik ve spor salonları, tiyatro ile sinema sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çalışanları için geçerli olacağı kaydedilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülke genelindeki aşılanmanın zorunlu olmayacağını belirtmişti.