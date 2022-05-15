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Dünya

Aşiretten YPG/PKK'lı teröristlere silahlı baskın! 2 nokta ele geçirildi

Deyrizor'da bir aşiret, YPG/PKK'nın alıkoyduğu gençleri teröristlerle çatışarak kurtardı. Aşiret mensupları, söz konusu köylerin yakınlarında teröristlere ait iki sözde kontrol noktasını da ele geçirdi.

AA15 Mayıs 2022 Pazar 08:30 - Güncelleme:
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AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, sabah saatlerinde Deyrizor ilinin Harize, Berşem ve Tevvamiyye köylerindeki Arap gençleri alıkoymak amacıyla baskın düzenledi.

YPG/PKK'lı teröristler, alıkoyduğu çok sayıda genci sözde eğitim kamplarına götürmek için Berşem köyündeki bir okula nakletti.

Gençlerin mensup olduğu Kabise aşireti, alıkonulanları kurtarmak için Berşem köyündeki okula silahlı baskın düzenledi.

Burada, YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 terörist öldü, alıkonulanlardan 3 kişi yaralandı.

Kabise aşireti, YPG/PKK'nın alıkoyduğu çok sayıda genci kurtardı.

Aşiret mensupları, söz konusu köylerin yakınlarında teröristlere ait iki sözde kontrol noktasını da ele geçirdi.

YPG/PKK'nın baskın düzenlediği köylerde gerginlik devam ediyor.

  • Deyrizor
  • aşiret

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