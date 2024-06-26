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Dünya

Aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi

Pakistan'ın Karaçi kentinde aşırı sıcaklar nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bunaltıcı havalar nedeniyle ise yüzlerce kişi de hastanelere kaldırıldı.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 20:24 - Güncelleme:
Aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
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Dawn gazetesinin haberine göre, ülkedeki yardım kuruluşlarından yetkililer, Karaçi kentinin farklı bölgelerinde son 3 günde aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybeden 29 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Yüzlerce kişinin de kentteki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ÇOK DAHA FAZLA

Öte yandan, ülkedeki en büyük yardım kuruluşlarından Edhi Vakfı yetkilisi Faisal Edhi, AA'ya yaptığı açıklamada, aşırı sıcaklarda hayatını kaybedenlerin sayısının çok daha fazla olduğunu söyledi.

Edhi, son günlerde kuruluşun Karaçi'deki morglarına aşırı sıcaklar nedeniyle öldüğü düşünülen yüzlerce kişinin getirildiğini, doktorlar teşhis koymadan ölümlerin sebebinin ne olduğunu tam olarak bilemeyeceklerini dile getirdi.

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