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Dünya

Aşırı sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da son 5 günde 40 kişi boğuldu

Aşırı sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da, 18 Haziran'dan bu yana 40 kişinin boğulduğu bildirildi.

AA23 Haziran 2026 Salı 16:01 - Güncelleme:
Aşırı sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da son 5 günde 40 kişi boğuldu
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Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ülkede rekor seviyeye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle ilgili bakanlarla yaptığı toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Yüksek hava sıcaklıklarına karşı Fransızları dikkatli olmaları konusunda uyaran Lecornu, 18 Haziran'dan bu yana ülke genelinde serinlemek için suya giren 40 kişinin boğulduğunu belirtti.

Yaklaşık 10 gündür yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da bugün itibarıyla 54 vilayette alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi.

Çok sayıda şehirde sıcaklıklar 40 dereceyi aşarken, yüzlerce okulda eğitime ara verildi.

  • Fransa
  • sıcak hava
  • can kayıpları

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