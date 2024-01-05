Aşırı soğuklar Kuzey Avrupa'yı vurdu! Sıcaklık sıfırın altında 44,3'e düştü

Finlandiya Meteoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, ülkenin Kuzey Kutup Dairesindeki (Arktik) Laponya bölgesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 44,3 dereceye düştüğü belirtildi.

Açıklamada, sıcaklıkların sıfırın altında 42 derecenin altına düşmesinin 21. yüzyılda yalnızca üç defa görüldüğünün altı çizildi.

Kötü hava koşullarının ülke genelinde ulaşımda aksamalara yol açtığı, aşırı soğuklar nedeniyle elektrik tüketiminin son günlerde rekor seviyeye çıktığı kaydedildi.

İsveç Meteoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamada da ülkenin kuzey kesimlerinde sıcaklıkların eksi 40 derecenin altına düştüğü ve en kuzeydeki Naimakka meteoroloji istasyonunda termometrelerin sıfırın altında 43,8 dereceyi gösterdiği aktarıldı.

Norveç'in de 2020'den beri en soğuk günleri yaşadığı belirtildi.

Başkent Oslo'da hava sıcaklıklarının eksi 20 derecenin altına düşmesinin, ülkenin doğusunda ise eksi 30 dereceyi bulmasının beklendiği kaydedildi.

Bir diğer İskandinav ülkesi Danimarka'da ise sıcaklıklar sıfırın altına düşerken, yoğun kar yağışı etkili oldu.

