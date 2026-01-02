Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanması ve ilişkilerin normalleştirilmesi amacıyla yürütülen süreç, 2025 yılında atılan somut adımların ardından 2026'da da devam edecek.
İki ülke arasında 2025 yılı, temasların yoğunlaştığı ve normalleşme yönünde pratik gelişmelerin yaşandığı bir dönem oldu.
Yıl boyunca karşılıklı güven artırıcı adımlar atıldı. Azerbaycan, Ermenistan'a gidecek yükler üzerindeki kısıtlamaları kaldırarak bölgesel ticaret ve ulaştırma hatlarının işlerlik kazanmasına katkı sağladı. Azerbaycan petrolünün Ermenistan'a ihracına başlanması, ekonomik ilişkiler açısından önemli eşik olarak kayda geçti.
Normalleşme sürecinin ekonomik ve altyapı boyutunda ise "Zengezur Koridoru" olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) Projesi öne çıktı. Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan'ı birleştirecek, bölgesel ulaştırma ve ticaret bağlantılarını güçlendirmeyi hedefleyen TRIPP Projesi'nin 2026 yılında Ermenistan arazisinde inşa aşamasına geçmesi öngörülüyor.
Yıl boyunca taraflar arasında yürütülen temaslarda sınırların belirlenmesi ve ulaştırma bağlantılarının açılması için müzakereler sürdürülürken sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan gruplar, karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdi.
Ermenistan'da 2026 yılında yapılması planlanan genel seçimler de sürecin önemli başlıkları arasında yer alıyor.
2026 yılında normalleşme sürecinin daha ileri aşamaya taşınması hedefleniyor. Barış anlaşmasının nihai hale getirilmesi, sınırların hukuki olarak kesinleştirilmesi ve ekonomik işbirliğinin genişletilmesi, ilerleyen dönemin öncelikleri arasında bulunuyor.
Enerji, ulaştırma ve ticaret alanlarında atılan adımların kapsamının genişletilmesiyle, iki ülke arasındaki ilişkilerin kalıcı barış temelinde şekillenmesi amaçlanıyor.