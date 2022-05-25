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Dünya

Asırlık Türk lezzetleri Latin Amerika'da tanıtıldı

Türkiye'nin Havana Büyükelçiliğince Türk mutfağının tanıtımı yapıldı. Büyükelçi Vehbi Esgel Etensel, etkinliğin açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabını tanıttı.

AA25 Mayıs 2022 Çarşamba 01:49 - Güncelleme:
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Kübalı şeflerin de katılımıyla iki çalıştay organize edileceğini belirten Etensel, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Turizm Geliştirme ve Tanıtım iş birliğiyle "Türk Mutfağının Zamansız Tarifleri" kitabının tanıtımını yapacaklarını anlattı.

Etensel, iki ülkenin yemeklerinin ortak noktasının çok az olduğunu ve sadece kahve tüketimi için bir araya geldiklerini dile getirerek, Türkiye'den orijinal malzemeleri getirmeye karar verdiklerini belirtti.

Türk Mutfağı Haftasına ilişkin çeşitli videoların gösterildiği etkinlikte, Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından kaleme alınan önsözlerin İspanyolca çevirileri davetlilere takdim edildi.

Başkent Havana'daki Büyükelçilik Kançılarya binasında, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen tanıtıma çok sayıda basın mensubu katıldı.

  • Türk lezzetleri
  • Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı
  • Küba

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