Al Jazeera: Suudi konsolosun evinde hidroflorik asit bulundu

Katar merkezli Al Jazeera kanalının Türkiye'deki başsavcılıktan bir kaynağa dayandrıdığı habere göre, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili incelemeler kapsamında Suudi konsolosun evinde hidroflorik asit ve özel kimyasalların izleri bulundu.

Al Jazeera haberinde söz konusu kaynak, ''Suudi konsolosun evinde hidroflorik asit ve özel kimyasalların izlerini bulduk. Bu izlere konsolosun evindeki kuyuda ve kanalizasyonda rastladık.'' dedi.

GERİYE HİÇBİR ŞEY KALMAMIŞ

Al Jazeera'ye konuşan kaynak, elde edilen sonuçlara göre Cemal Kaşıkçı’nın bedeninin tamamen asitle eritildiğini, geriye bir şeyin kalmadığını söyledi.

HİDROFLORİK ASİT NEDİR?

Hidroflorik asit, hidrojen florür bileşiğinin sudaki çözeltisine verilen isimdir. Özellikle cam işleme sanayiinde kullanılır. Camı aşındırıcı etkisi olduğundan dolayı, cam şişelerde saklanamazlar. Berrak sıvı halinde olup, HF olarak tanımlanır.

Kullanımında oldukça dikkat edilmelidir. Solunması ciddi zehirlenmelere yol açarken, cilt ile teması, derin yanıklara sebebiyet verebilir. Susuz hidrojen florür ve hidroflorik asit ile yalnız çeker ocak içinde çalışılmalı, eldiven, ayrıca koruyucu gözlük veya yüz maskesi takılmalıdır.