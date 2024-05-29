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Dünya

Asker gönderme girişimi sonrası Putin'den Batı'ya gözdağı: Bunu mu istiyorlar? Tamam o zaman

Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme girişimiyle ilgili konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Telsizlerde sürekli İngilizce, Fransızca, Lehçe konuşmalar duyuyoruz. Sözde paralı askerlerin zaten orada bulunduğunu biliyoruz.' dedi. Batılı askerleri Ukrayna'ya göndermenin iyi bir karar olmayacağını vurgulayan Putin, 'Bu Avrupa'da ve dünyada ciddi bir çatışmaya yönelik adım atmaktır. Bunu mu istiyorlar? Tamam o zaman.' ifadelerini kullandı.

AA29 Mayıs 2024 Çarşamba 08:10 - Güncelleme:
Asker gönderme girişimi sonrası Putin'den Batı'ya gözdağı: Bunu mu istiyorlar? Tamam o zaman
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Rus basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme girişimiyle ilgili konuşan Putin, "Telsizlerde sürekli İngilizce, Fransızca, Lehçe konuşmalar duyuyoruz. Sözde paralı askerlerin zaten orada bulunduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Batılı askerleri Ukrayna'ya göndermenin iyi bir karar olmayacağını vurgulayan Putin, "Bu Avrupa'da ve dünyada ciddi bir çatışmaya yönelik adım atmaktır. Bunu mu istiyorlar? Tamam o zaman." dedi.

Putin, Rusya'nın Ukrayna topraklarında kim olursa olsun kendi gerekli gördüğü adımları atmaya devam edeceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ukrayna'ya verilen silahların Rusya'daki hedeflerde de kullanılmasını istemesine tepki gösteren Putin, "Özellikle Avrupa'daki NATO ülkeleri ve küçük ülkelerdeki temsilciler neyle oynadıklarının farkında olmalıdır. Genellikle nüfus yoğunluğu çok yüksek, küçük topraklara sahip ülkeler olduklarını unutmamalıdırlar. Rusya topraklarının derinliklerine saldırı düzenlemekten bahsetmeden önce bu faktörleri dikkate almalılar." diye konuştu.

- "UKRAYNA ANAYASASI'NDA GÖREV SÜRESİ UZATILMASI YOK"

Zelenskiy'nin görev süresine ilişkin soruyu yanıtlayan Putin, "Ukrayna'nın sıkıyönetim kanunu, sıkıyönetim rejiminde başkanlık seçimlerinin yapılamayacağını belirtiyor ancak bu uzatıldığı anlamına gelmiyor. Uzatılması gerektiğini kim söyledi? Anayasa'da bununla ilgili hiçbir şey yok." dedi.

Konunun ciddi ve kapsamlı bir analiz gerektirdiğini vurgulayan Putin, "Teknik açıdan, bana göre, tek meşru iktidar parlamento ve Rada başkanıdır. Ukrayna Anayasası'nda yalnızca Rada'nın görev süresinin uzatılması varken, cumhurbaşkanının görev süresinin uzatılması hakkında hiçbir şey bulunmuyor. Ukrayna Anayasası'nın 111'inci maddesine göre iktidarın, başkanlık yetkisinin (parlamento) başkanına devredildiği belirtiliyor." ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna'da seçimlerin yapılabilmesi için savaş durumunun kaldırılması gerektiği değerlendirmesinde bulunarak, Ukrayna yönetiminin ise bunu istemediğini savundu.

Taliban'ın Rusya'da terör örgütü olarak tanınan statüsüyle ilgili de soruyu yanıtlayan Putin, "Bu durum sürekli istişare ediliyor. Şu anda bu konuda yorum yapmayacağım çünkü Taliban'la ve Afganistan'la karşılıklı ilişkiler sürekli gündemde." dedi.

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