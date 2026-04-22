Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, ABD ve Iraklı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı, Irak'ın petrol satışlarından elde edilen yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki nakit sevkiyatının Irak'a gönderilmesini engelledi.

Söz konusu kararın, İran bağlantılı grupları baskı altına almak için alındığı ifade edildi.

ABD ve Iraklı yetkililerin aktardığına göre bu gelişme, şubat ayı sonundan bu yana Irak Merkez Bankasına yapılması planlanan dolar transferlerinde yaşanan ikinci gecikme oldu.

Ayrıca bazı terörle mücadele ve askeri eğitim programlarına sağlanan finansmanın da geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

ABD'li yetkililer ise Irak'a yönelik dolar sevkiyatlarına getirilen kısıtlamanın kalıcı olmadığını vurguladı.