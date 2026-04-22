22 Nisan 2026 Çarşamba / 6 Zilkade 1447
  Askeri eğitim fonları da askıya alındı! ABD komşuya dolar sevkiyatını kesti
Dünya

Askeri eğitim fonları da askıya alındı! ABD komşuya dolar sevkiyatını kesti

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Irak'taki İran destekli grupları baskı altına almak için Bağdat'a yönelik ABD doları sevkiyatını askıya aldığı, Irak ordusuyla yürütülen bazı terörle mücadele ve askeri eğitim programlarını dondurduğu iddia edildi.

AA22 Nisan 2026 Çarşamba 11:04 - Güncelleme:
Askeri eğitim fonları da askıya alındı! ABD komşuya dolar sevkiyatını kesti
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin, ABD ve Iraklı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı, Irak'ın petrol satışlarından elde edilen yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki nakit sevkiyatının Irak'a gönderilmesini engelledi.

Söz konusu kararın, İran bağlantılı grupları baskı altına almak için alındığı ifade edildi.

ABD ve Iraklı yetkililerin aktardığına göre bu gelişme, şubat ayı sonundan bu yana Irak Merkez Bankasına yapılması planlanan dolar transferlerinde yaşanan ikinci gecikme oldu.

Ayrıca bazı terörle mücadele ve askeri eğitim programlarına sağlanan finansmanın da geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

ABD'li yetkililer ise Irak'a yönelik dolar sevkiyatlarına getirilen kısıtlamanın kalıcı olmadığını vurguladı.

  • trump irak ordusu dondurma
  • askeri eğitim programı
  • irak terörle mücadele

