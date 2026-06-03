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Dünya

Askeri helikopter düştü: 3 ölü

İngiltere'de Kraliyet Donanmasına ait bir helikopterin düşmesi sonucu 3 askeri personel hayatını kaybetti.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
Askeri helikopter düştü: 3 ölü
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Kraliyet Donanması Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İngiltere'nin güneybatısındaki Devon bölgesindeki Okehampton'da bulunan Merlin helikopterlerinin eğitim alanı yakınlarında bir askeri helikopter düştü.

Açıklamada, kazada 3 askeri personelin hayatını kaybettiği belirtilirken, düşen helikopterin "Merlin Mk4" tipi olduğu aktarıldı.

İngiltere saatiyle sabah 04.00'te (TSİ 06.00) gerçekleşen kaza nedeniyle bölgedeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Gwyn Jenkins, yaptığı yazılı açıklamada, olayı aydınlatma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Jenkins, düşen Merlin Mk4 helikopterinin Kraliyet Donanmasına ait Yeovilton Hava Üssü'nden kalktığını bildirdi.

İngiliz donanması envanterinde 25 adet bulunduğu belirtilen Merlin Mk4 helikopterleri geçmişte de kazalara karışmıştı.

Envantere 1999'da giren Merlin Mk4 helikopterlerinden biri 2024'teki bir tatbikat sırasında Manş Denizi'ne düşmüş ve bir personel hayatını kaybetmişti.

Mart 2004 ve Ekim 2000'deki kazalarda ise toplam 10 personel yaralanmıştı.

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